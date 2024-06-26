Орловцу дали срок за изготовление 18 килограммов наркотиков

Также он готовился выпустить ещё 49 кило незаконной продукции.

Дело рассматривал Залегощенский районный суд.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, серьёзные обвинения предъявили местному жителю. В 2022-м году он вступил в сговор с другими лицами, решив заняться незаконным производством и сбытом наркотиков.

В хозяйственной постройке, расположенной на территории его домовладения, орловец оборудовал нарколабораторию. Примерно за год он изготовил около 18 килограммов наркотиков, а также подготовился к производству ещё 49 килограммов запрещённых веществ.

Однако его деятельность пресекла полиция. Орловец заключил с правоохранительными органами досудебное соглашение о сотрудничестве. Дела, возбуждённые в отношении его подельников, выделили в отдельное производство.

С учётом всех факторов суд дал мужчине восемь с половиной лет колонии строгого режима.

ИА «Орелград»