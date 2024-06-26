На Орловщине граждан Узбекистана осудили за мошенничество

Они выполняли роль курьеров.

Судьбу двух иностранцев решил Мценский районный суд. Их признали виновными.

Каждого из граждан Узбекистана приговорили к четырём с половиной годам колонии общего режима.

Как установил суд, иностранцы вступили в сговор с другими лицами (их дела разберут в отдельном порядке). Осуждённые служили у дистанционных мошенников курьерами. Они забирали средства у обманутых граждан и переводили их сообщникам, оставляя себе процент.

Известно, что преступления происходили не только в Орловской, но и в Тульской области. В июле минувшего года в течение одного дня они получили от четырёх потерпевших денежные средства в общей сумме около 800 тысяч рублей.

ИА «Орелград»