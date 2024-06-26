Глава Дмитровского района останется под домашним арестом

26.6.2024 | 13:03 Закон и порядок, Новости

Суд продлил меру пресечения.

Фото: СК России по Орловской области

Решение приняли в Заводском районном суде Орла. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Ходатайство следствия рассмотрели и удовлетворили на минувшей неделе. Защита обжаловала данное решение.

Козина задержали ещё в апреле. Действующего главу района обвиняют в превышении полномочий. Как считает следствие, чиновник, действуя из личной заинтересованности, принял и оплатил работы, которые не соответствовали техзаданию. Нанесённый бюджету ущерб оценивается в 1,9 миллиона рублей.

В отношении подрядчика и субподрядчика, выполнявших работы, возбуждено отдельное дело о мошенничестве.

ИА «Орелград»


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