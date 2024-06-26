Глава Дмитровского района останется под домашним арестом

Суд продлил меру пресечения.
Решение приняли в Заводском районном суде Орла. Об этом сообщает портал «Орловские новости».
Ходатайство следствия рассмотрели и удовлетворили на минувшей неделе. Защита обжаловала данное решение.
Козина задержали ещё в апреле. Действующего главу района обвиняют в превышении полномочий. Как считает следствие, чиновник, действуя из личной заинтересованности, принял и оплатил работы, которые не соответствовали техзаданию. Нанесённый бюджету ущерб оценивается в 1,9 миллиона рублей.
В отношении подрядчика и субподрядчика, выполнявших работы, возбуждено отдельное дело о мошенничестве.
ИА «Орелград»