Глава Дмитровского района останется под домашним арестом

Суд продлил меру пресечения.

Решение приняли в Заводском районном суде Орла. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Ходатайство следствия рассмотрели и удовлетворили на минувшей неделе. Защита обжаловала данное решение.

Козина задержали ещё в апреле. Действующего главу района обвиняют в превышении полномочий. Как считает следствие, чиновник, действуя из личной заинтересованности, принял и оплатил работы, которые не соответствовали техзаданию. Нанесённый бюджету ущерб оценивается в 1,9 миллиона рублей.

В отношении подрядчика и субподрядчика, выполнявших работы, возбуждено отдельное дело о мошенничестве.

ИА «Орелград»