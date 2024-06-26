На Орловщине вырос спрос на биоматериал хряков из Франции

26.6.2024 | 14:20 Закон и порядок, Новости

Поставки генетического материала увеличились в два раза.

Фото: 57.fsvps.gov.ru

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по региону, на днях из Франции в Орловскую область завезли ещё 226 доз генетического материала хряков. Он используется для искусственного осеменения свиней.

Материал закупило ООО «Знаменский СГЦ». Всего с начала этого года предприятие приобрело 1808 таких доз. Это в два раза больше, чем в 2023-м.

Поставку проконтролировал Россельхознадзор. Как отметили в ведомстве, материал соответствовал всем ветеринарным требованиям. Также были оформлены необходимые сертификаты.

Ранее ведомство выявило нарушения при мониторинге сайтов по продаже ветеринарных препаратов.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования