На Орловщине вырос спрос на биоматериал хряков из Франции

Поставки генетического материала увеличились в два раза.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по региону, на днях из Франции в Орловскую область завезли ещё 226 доз генетического материала хряков. Он используется для искусственного осеменения свиней.

Материал закупило ООО «Знаменский СГЦ». Всего с начала этого года предприятие приобрело 1808 таких доз. Это в два раза больше, чем в 2023-м.

Поставку проконтролировал Россельхознадзор. Как отметили в ведомстве, материал соответствовал всем ветеринарным требованиям. Также были оформлены необходимые сертификаты.

Ранее ведомство выявило нарушения при мониторинге сайтов по продаже ветеринарных препаратов.

ИА «Орелград»