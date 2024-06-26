На Орловщине руководят скорее женщины, чем мужчины

Любопытную статистику опубликовала FinExpertiza.

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети проанализировала данные по гендерному составу российских руководителей в различных регионах. За основу взяли данные Росстата на октябрь минувшего года – по крупным и средним предприятиям страны.

Оказалось, что в Орловской области среди руководящих работников женщин больше, чем мужчин. Представительниц прекрасного пола насчитали 3931, представителей сильной половины человечества – 3269.

Однако при этом на Орловщине средняя зарплата у женщин-руководителей оказалась заметно ниже, чем у их коллег-мужчин (61 653 рубля против 89 830 рублей).

Впрочем, такую ситуацию нельзя назвать уникальной. Среди управленцев число женщин превышает число мужчин примерно в двух третях регионов. В целом же по стране по данному показателю прекрасная половина уступает сильной, но не намного (примерно на 5%).

Так же характерна и разница в зарплатах. В среднем по стране доходы женщин-начальников ниже чем у их коллег-мужчин примерно на 33%.

ИА «Орелград»