В Орле демонтируют незаконные гаражи

Они находятся на улице Красина.

Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Орла. Его утвердил мэр Юрий Парахин.

Речь идёт о трёх незаконных постройках из металла. Гаражи располагаются у дома №101.

Сроки работ не уточняются. Однако в постановлении указано, что об их проведении нужно будет предупредить мэрию (за 10 дней).

После демонтажа территорию, где находились гаражи, надо будет благоустроить. Её очистят от мусора, также здесь произведут подсыпку почвы и посев трав.

ИА «Орелград»