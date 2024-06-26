В Орле демонтируют незаконные гаражи

26.6.2024 | 10:40 Закон и порядок, Новости

Они находятся на улице Красина.

Фото: Администрация Орла

Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Орла. Его утвердил мэр Юрий Парахин.

Речь идёт о трёх незаконных постройках из металла. Гаражи располагаются у дома №101.

Сроки работ не уточняются. Однако в постановлении указано, что об их проведении нужно будет предупредить мэрию (за 10 дней).

После демонтажа территорию, где находились гаражи, надо будет благоустроить. Её очистят от мусора, также здесь произведут подсыпку почвы и посев трав.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования