Орловское имущество будут продавать по минимальной цене

Правительство региона определилось с механизмом продаж.

Правительство Орловской области разработало «Положени о порядке заключения договора купли-продажи государственного имущества при его продаже по минимально допустимой цене». Перед утверждением документ был отправлен на общественную антикоррупционную экспертизу. Речь идет о новом способе приватизации государственного имущества, который будет внедрен в регионе. Напомним, соответствующие поправки в региональное законодательство ранее внесли депутаты Орловского облсовета.

Новое положение введет основные правила реализации указанного механизма приватизации. Из него следует, что договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня признания покупателем участника продажи, в том числе единственного. Договор должен содержать все существенные условия, предусмотренные Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».

«Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества перечисляются единовременно в установленном порядке на счет продавца, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, в сроки, определенные договором купли-продажи имущества, не позднее 10 рабочих дней со дня его заключения, – говорится в документе. – Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, подтверждающей поступление средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества».

Напомним, что новый способ приватизации государственного имущества – приватизация по минимально допустимой цене взамен приватизации без объявления цены – вводится в России с 1 июля 2024 года в соответствии с законом, одобренным Советом Федерации в апреле этого года. В соответствии с ним продажа государственного или муниципального имущества по минимально допустимой цене осуществляется, если продажа имущества посредством публичного предложения не состоялась.

«При этом минимальная цена государственного или муниципального имущества устанавливается в размере 5 процентов от цены первоначального предложения, указанной в информационном сообщении о продаже, – следовало из пояснительной записки к законодательной инициативе. – Предельный размер повышения цены продаваемого государственного или муниципального имущества не ограничен. Покупателем признается лицо, которое в ходе приема заявок предложило наибольшую цену такого имущества».

ИА «Орелград»