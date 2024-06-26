В Орле наводят порядок с комплексами фиксации нарушений ПДД

Меры приняты после проверки «Орелтранссигнала» аудиторами КСП.

Инспектор Контрольно-счетной палаты Орловской области Николай Панин выступил на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Он огласил итоги проверки эффективного использования бюджетных средств, выделенных казенному учреждению Орловской области «Орелтранссигнал». Было установлено, что в нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств учреждением в 2023 году потратило 841,6 тысячи рублей на ремонт и обслуживание аппаратных комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Из них стоимость работ составила 414,5 тысячи рублей, стоимость запасных частей – 427,1 тысячи рублей. По мнению КСП, приборы не использовались в общей сложности 298 суток, как вышедшие строя и непригодные к эксплуатации. Также было установлено, что в период с 1 января по 5 апреля 2022 года стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в количестве 30 единиц, ранее принадлежащих ФКУ Упрдор «Москва-Харьков» и переданных в безвозмездное пользование КУ ОО «Орелтранссигнал», были отключены и не функционировали до момента заключения договора о передаче их в безвозмездное пользование.

Для устранения выявленных нарушений в адрес руководителя «Орелтранссигнала» было внесено представление, а материалы контрольного мероприятия были направлены в прокуратуру Орловской области. Прозвучала и информация о принятых мерах. Так, в целях замены устаревших морально и физически комплексов автофиксации нарушений ПДД с истекшим сроком службы в адрес департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ было направлено обращение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований для закупки и монтажа нового оборудования на шести перекрестках города Орла.

Комплексы автоматической фиксации нарушений «Скат», произведенные в Санкт-Петербурге, теперь направляются на ремонт в официальный сервисный центр в Орле. С работниками учреждения, отвечающими за ремонт и техобслуживание комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, были проведены беседы. Им рассказали о необходимости «анализа целесообразности осуществления ремонта комплексов перед составлением заявок на выполнение данных работ». Работников также предупредили о приоритетности выбора местных официальных сервисных центров для ремонта и поверки оборудования.

ИА «Орелград»