В Орловской области увеличился рабочий день

В прошлом году длительность рабочего дня была меньше на 0,7 процента.

Орелстат оценил использование рабочего времени в Орловской области. Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в январе-марте 2024 года составила 7,51 часа и была выше, чем в январе-марте 2023 года, на 0,7 процента. При этом в регионе наблюдаются случаи неполной занятости. Так, в первом квартале 2024 года 3,7 процента списочной численности работников организаций, без учета представителей малого предпринимательства, работали неполное рабочее время по инициативе работодателя или по соглашению между работником и работодателем.

«Доля работников, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, составила 0,1 процента списочной численности работников, – добавили в Орелстате. – По отчетным данным организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность их штатных работников, без учета совместителей, в марте 2024 года составила 158,6 тысячи человек, или 96,2 процента от общей численности замещенных рабочих мест».

На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 6,2 тысячи человек. В марте 2024 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,8 процента, а граждан, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, – 2 процента. По сравнению с февралем 2024 года общая численность всех указанных категорий работников увеличилась на 0,2 процента.

ИА «Орелград»