Путин присвоил Зюганову звание Героя труда

Почётного орловца отметили за многолетнюю деятельность.

Соответствующий указ уже подписан.

Звание присваивается с формулировкой «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю трудовую деятельность». Ранее президент России наградил главу КПРФ орденом «За заслуги перед Отечеством».

Напомним, что сегодня Геннадий Зюганов отмечает юбилей. Политику исполнилось 80 лет.

Малая Родина сделала земляку свой подарок заранее. Ещё около месяца назад облсовет добавил к старому званию Зюганова «Почётный гражданин Орла» новый титул «Почётный гражданин Орловской области». Правда, решение приняли далеко не единогласно.

ИА «Орелград»