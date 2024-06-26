Полиция нашла орловчанку, подозреваемую в избиении девочки

26.6.2024 | 17:00 Новости, Происшествия

Инцидент произошёл во Мценском районе.

Фото: ИА «Орелград»

В частности, о нём сообщило издание «Блокнот». По версии СМИ, 24-летняя орловчанка избила школьницу из чувства ревности. Также несовершеннолетнюю облили зелёнкой.

В экзекуции участвовала ещё одна девушка, которая снимала процесс на видео.

Как выяснил «Орёлтаймс», полиция уже установила личность подозреваемой в неадекватном поведении, провела проверку и передала её результаты в отделение по Мценскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИА «Орелград»


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