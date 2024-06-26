В анализах умершей орловчанки не нашли нитратов

26.6.2024 | 16:53 Важное, Новости, Происшествия

Исследования продолжаются.

Фото: vk.com/public210773697 (иллюстративное)

О первых результатах анализов, взятых у пары, пишет «Уездный город Ливны», ссылаясь на местные отдел Роспотребнадзора.

Напомним, что 22-хлетняя жительница города скончалась, а её супруг находится в тяжёлом состоянии. Предположительно, причиной стало отравление.

Однако версия о нитратах пока не подтвердилась. По данным СМИ, токсичных веществ в недопустимых концентрациях не нашли ни в биоматериале умершей девушки, ни у мужчины. Исследования продолжаются.

Также сообщается, что проверку по данному факту проводит Следственное управление Следственного комитета по Орловской области.

ИА «Орелград»


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