В анализах умершей орловчанки не нашли нитратов

Исследования продолжаются.

О первых результатах анализов, взятых у пары, пишет «Уездный город Ливны», ссылаясь на местные отдел Роспотребнадзора.

Напомним, что 22-хлетняя жительница города скончалась, а её супруг находится в тяжёлом состоянии. Предположительно, причиной стало отравление.

Однако версия о нитратах пока не подтвердилась. По данным СМИ, токсичных веществ в недопустимых концентрациях не нашли ни в биоматериале умершей девушки, ни у мужчины. Исследования продолжаются.

Также сообщается, что проверку по данному факту проводит Следственное управление Следственного комитета по Орловской области.

ИА «Орелград»