Суд изучил дело о машине, которую забодали коровы

Житель Ливен требовал компенсировать причиненный ему ущерб.

Необычное гражданское дело рассмотрел Ливенский районный суд Орловской области. Житель города Ливны подал иск к ООО «Екатериновка» с требованием выплатить ему компенсацию материального ущерба, причиненного его автомобилю стадом коров. Как рассказали в пресс-службе суда, инцидент произошел в мае 2023 года. Истец поведал суду, что в тот день он приехал на берег реки в селе Екатериновка. Машину оставил на берегу, а сам пошел прогуляться.

«Через некоторое время он увидел вокруг своего автомобиля стадо коров, которые находились на выпасе под присмотром двух погонщиков, работающих в ООО «Екатериновка», – следует из информации суда. – Подойдя к автомобилю, он обнаружил, что на лобовом стекле имеется трещина, на переднем правом крыле вмятина, лопнут задний бампер, повреждены пластиковые корпуса боковых зеркал, по всему кузову имелись царапины от рогов».

Первым делом автовладелец отправился в полицию и написал заявление об умышленной порче имущества. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано – факт умышленной порчи автомобиля не подтвердился, события преступления правоохранители в данном случае не нашли. Тогда автовладелец подал иск, в котором указал, что на берегу реки не было знаков или информационных табличек, предупреждавших бы о выпасе крупного рогатого скота. Но и знака, запрещающего стоянку транспортных средств, там не было, отметил истец.

По его мнению, виноваты погонщики, иными словами пастухи, которые «не обеспечили надзор и контроль за стадом коров, что послужило причиной причинения ущерба его автомобилю». Мужчина оценил причиненный ему материальный ущерб в 79 800 рублей, которые требовал взыскать с компании – работодателя пастухов. Представитель компании эти требования не признал. По его мнению, коровы к автомобилю истца вообще не подходили, значит, не могли его повредить.

«Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований, поскольку повреждение автомобиля наступило по вине ответчика, который не обеспечил присмотр за принадлежащими ему животными. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – подытожила пресс-служба Ливенского районного суда.

ИА «Орелград»