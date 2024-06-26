В Орле возбудили дело против хозяйки резиновой квартиры

26.6.2024 | 10:20 Криминал, Новости

Женщина фиктивно прописала у себя пятерых иностранцев.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области. Противоправное деяние выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции, которые входят в структуру УМВД.

Согласно текущей версии, 58-летняя жительница Советского района поставила на учёт в своей квартире пятерых иностранных граждан. Это произошло ещё весной 2022-го года. Фактически проживать там иностранцы не собирались.

Уголовное дело находится на стадии расследования. Наказание, предусмотренное за такие преступления – штраф в размере до полумиллиона рублей или принудительные работы либо лишение свободы на срок до трёх лет.

Ранее стало известно, что на Орловщине выявили свыше 900 нарушений в сфере миграции.

ИА «Орелград»


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