В Орле возбудили дело против хозяйки резиновой квартиры

Женщина фиктивно прописала у себя пятерых иностранцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области. Противоправное деяние выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции, которые входят в структуру УМВД.

Согласно текущей версии, 58-летняя жительница Советского района поставила на учёт в своей квартире пятерых иностранных граждан. Это произошло ещё весной 2022-го года. Фактически проживать там иностранцы не собирались.

Уголовное дело находится на стадии расследования. Наказание, предусмотренное за такие преступления – штраф в размере до полумиллиона рублей или принудительные работы либо лишение свободы на срок до трёх лет.

Ранее стало известно, что на Орловщине выявили свыше 900 нарушений в сфере миграции.

ИА «Орелград»