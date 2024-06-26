Тарифы для перевозчиков будут утверждать по-новому

Порядок установления регулируемых тарифов придумали в Орловском округе.

На рассмотрение депутатов Орловского окружного совета внесен проект «Порядка установления (изменения) регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Орловского муниципального округа». Согласно документу, устанавливать и изменять тарифы будет окружная администрация. Проверку обоснованности тарифов возложат на отдел экономики, развития предпринимательства и торговли.

Документ гласит, что установление тарифов преследует несколько целей, в том числе обеспечение доступности транспортных услуг для населения, защиту интересов потребителей от необоснованного роста стоимости перевозок и защиту пассажиров от экономически необоснованной стоимости билетов. Основными принципами объявляются: открытость и доступность информации о тарифах на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта, достижение оптимального баланса интересов перевозчиков и пассажиров.

Кроме того, власти берут курс на установление тарифов, обеспечивающих финансовые потребности перевозчиков, стимулирование снижения их затрат, в том числе за счет применения энергосберегающих технологий. Еще одна задача заключается в выявлении неэффективных и необоснованных затрат, включаемых в расчет тарифов. Будет введен единый механизм формирования и изменения тарифов, включая обязательный раздельный учет объема перевозок.

«Установление (изменение) тарифов производится по инициативе организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих право в соответствии с действующим законодательством осуществлять регулируемую деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа, или по инициативе администрации округа», – отмечено в проекте документа. Предполагается использовать два метода: при установлении тарифов – метод экономически обоснованных расходов; при изменении – метод индексации, в соответствии с которым тарифы меняются с учетом индексов потребительских цен, устанавливаемых Минэкономразвития РФ.

ИА «Орелград»