В Орловской области 841 работодатель поднял зарплату

Заработная плата работников была выведена из серых схем.

В Орловской области в первом квартале 2024 года 841 орловский работодатель повысил заработную плату своим наемным работникам. В результате в бюджет дополнительно поступило 73,3 миллиона рублей страховых взносов, что а 18,8 процентов больше, чем годом ранее, и 31,8 миллиона рублей поступлений по налогу на доходы физических лиц, что на 19,1 процента превысило прошлогодний показатель. Такие данные привели в пресс-службе регионального Управления ФНС России.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о результатах работы по борьбе с теневой занятостью, которая проводится совместно с органами местного самоуправления, органами прокуратуры, внебюджетными фондами и Государственной инспекцией труда. В ее рамках специально созданные комиссии на постоянной основе наблюдают за работодателями и вычисляют тех, кто использует так называемые серые зарплатные схемы.

В первую очередь, внимание обращают на тех, кто платит своим работникам минимально возможную зарплату. Таких работодателей приглашают на заседание комиссии, где им задают вопросы. Нередко выяснятся, что работодатель платит своим работникам частично «в конверте», что сокращает его расходы на налоги. Однако это приводит к выпадению доходов бюджета. Случается, что работники трудятся без надлежащего оформления трудовых отношений.

«Профилактическая работа налоговых органов в межведомственных комиссиях является эффективным инструментом по легализации теневой заработной платы, – говорят в Управлении ФНС. – Приглашение на комиссию – сигнал, что компания попала в зону риска и возможно нарушает законодательство. При этом у налогоплательщика есть возможность самостоятельно исправить ошибки и избежать неприятных последствий в виде привлечения к административной ответственности».

В налоговой службе привели такую статистику: по состоянию на 20 июня 2024 года в Орловской области 305 налогоплательщиков представили уточненные расчеты по страховым взносам и НДФЛ на общую сумму 12,2 миллиона рублей. Руководителям предприятий и организаций налоговики советуют пользоваться ведомственными интерактивными сервисами, работающими на официальном сайте ФНС России.

«Такие сервисы, как «Прозрачный бизнес» и «Калькулятор по расчету налоговой нагрузки», помогают бизнес-сообществу самостоятельно оценить свои зоны риска и предотвратить нарушения. С их помощью можно сверять свои данные по рентабельности, налоговой нагрузке и уровню заработной платы со среднеотраслевыми показателями и оценивать налоговые риски», – рекомендуют в ведомстве.

ИА «Орелград»