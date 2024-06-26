Жительница Ливен скончалась после отравления

Её супруг находится в реанимации по той же причине.

Предположительно, причиной отравления стали нитраты. Об этом пишет издание «Уездный город Ливны».

Погибшей было 22 года. Девушка умерла в реанимации Ливенской ЦРБ. Её супруг находится в Орловской областной клинической больнице, тоже в реанимации. Пока врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

По данным СМИ, накануне пара приобрела помидоры, картофель, черешню и арбуз. Продукты купили то ли в одном из сетевых магазинов города, то ли рядом с ним.

В этот же день вечером сестра девушки приехала к ней в гости. Она сразу заметила, что оба супруга чувствуют себя плохо, и вызвала «Скорую помощь».

«Как сообщили родственникам медики, анализы, срочно взятые у больной, показали в крови большое количество нитратов», – пишет издание. Уточняется, что пара заключила брак недавно. Погибшая девушка ждала ребёнка.

К выяснению причин происшествия уже подключились правоохранительные органы.

ИА «Орелград»