В облправительстве нашли замену Проваленковой

Её должность занял Александр Шалимов.
Пока – на правах исполняющего обязанности. Напомним, что речь идёт о должности заместителя губернатора в правительстве Орловской области по внутренней политике – представителя губернатора в областном Совете народных депутатов.
С 2023-го года её занимала Ирина Проваленкова, недавно назначенная главным федеральным инспектором в Липецкой области.
В последнее время Александр Шалимов работал в должности руководителя администрации губернатора Орловской области. Будет ли он совмещать два места работы или сменит старое на новое – пока не понятно.
До этого орловец работал главой Департамента сельского хозяйства, а ещё раньше возглавлял Новосильский район.
О новом назначении стало известно из документа, опубликованного на официальном сайте региона. В нём Клычков вносит изменения в график поездок своих заместителей по муниципальным образованиям.
ИА «Орелград»