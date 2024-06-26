В облправительстве нашли замену Проваленковой

26.6.2024 | 15:00 Новости, Общество

Её должность занял Александр Шалимов.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Пока – на правах исполняющего обязанности. Напомним, что речь идёт о должности заместителя губернатора в правительстве Орловской области по внутренней политике – представителя губернатора в областном Совете народных депутатов.

С 2023-го года её занимала Ирина Проваленкова, недавно назначенная главным федеральным инспектором в Липецкой области.

В последнее время Александр Шалимов работал в должности руководителя администрации губернатора Орловской области. Будет ли он совмещать два места работы или сменит старое на новое – пока не понятно.

До этого орловец работал главой Департамента сельского хозяйства, а ещё раньше возглавлял Новосильский район.

О новом назначении стало известно из документа, опубликованного на официальном сайте региона. В нём Клычков вносит изменения в график поездок своих заместителей по муниципальным образованиям.

ИА «Орелград»


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