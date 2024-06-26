В Орле возбудили дела после смерти пациентов медклиники

Скончались жители города, доверившие здоровье врачам «Эс Класс Клиник Орел».

Дела возбуждены Следственным управлением Следственного комитета России по Орловской области.

Также в медцентре провёл проверку Росздравнадзор. Поводом для неё стали жалобы, поступившие от орловцев. Они сообщили в ведомство о смерти двоих пациентов клиники.

Специалисты Росздравнадзора пришли к выводу, что в медицинском центре, действительно, имели место нарушения. Как сообщают «Орловские новости», они касались порядка оказания помощи людям с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля.

В частности, кабинет колопроктологии не был оснащён необходимым оборудованием. Кроме того, в медцентре не оказалось преднаркозной палаты, а также палаты пробуждения.

Росздравнадзор направил в Арбитражный суд иск о привлечении «Эс Класс Клиник Орел к административной ответственности. Суд оштрафовал медцентр на 4 тысячи рублей.

ИА «Орелград»