В Орле отметят 240-летие Дениса Давыдова

В честь героя Отечественной войны 1812 года устроят книжную выставку.

Книжная выставка «Перо и сабля храброго гусара», приуроченная к 240-летию со дня рождения Дениса Давыдова, будет работать с 1 по 31 июля 2024 года в фойе читального зала Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Тем самым учреждение отметит юбилей легендарного героя Отечественной войны 1812 года. В состав экспозиции включены издания, посвященные жизни и творчеству Дениса Давыдова, в том числе справочники, исторические очерки, романы, поэзия и другие материалы.

«Посетители выставки могут ознакомиться с биографией Дениса Давыдова, узнать о его вкладе в историю России и оценить его литературное наследие. Выставка будет интересна всем, кто интересуется историей и литературой», – обещают в «Бунинке».

Денис Давыдов (1784-1839) родился в Москве, но был тесно связан и с Орлом. Так, ему принадлежала деревня Давыдово, расположенная на территории современного Краснозоренского района. Денис Давыдов неоднократно бывал в Орле, посещал своего родственника, не менее легендарного генерала Алексея Ермолова, особенно в годы, когда военачальник был в опале. Давыдов был не только знаменитым военным деятелем, но и известным поэтом. Его называют одним из самых ярких представителей русской культуры первой половины XIX века.

«В 1801 году Давыдов начал службу в кавалерии, участвовал в войнах с Францией, Швецией, Турцией, Персией и Польшей. За свои заслуги он был награжден многими орденами и медалями, – говорят в «Бунинке». – Но наибольшую известность Денис Давыдов получил как поэт и писатель. Его произведения отличаются яркой образностью, остроумием и патриотизмом. Он создал новый жанр в русской литературе – гусарскую поэзию, которая воспевала военную доблесть, дружбу и любовь к Родине».

В библиотеке подчеркивают, что Денис Давыдов оставил после себя богатое литературное наследие, которое до сих пор пользуется популярностью у читателей. Его произведения переведены на многие языки мира и продолжают переиздаваться.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»