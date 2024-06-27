Конкурс на «почвенные» субсидии вызвал ажиотаж

В конкурсную комиссию поступило 200 заявок от соискателей.

Департамент сельского хозяйства Орловской области подвел итоги конкурсного отбора, победители которого получат гранты в форме субсидии. Речь идет о возмещении за счет бюджета региона части затрат аграриев на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв. Как следует из протокола заседания конкурсной комиссии, в течение установленного срока на участие в отборе поступило 200 заявок.

«Все поступившие заявки были рассмотрены на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к участникам отбора, – отмечено в документе. – Участники отбора, признанные победителями, должны заключить соглашения в соответствии с порядком, установленным документацией к отбору». Не все заявки были удовлетворены. В число победителей включено 153 соискателя, среди которых есть и ООО, и крестьянско-фермерские хозяйства, и предприниматели.

По условиям, такие субсидии не положены гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам. Субсидии предоставляются в целях развития агропромышленного комплекса Орловской области. Они направлены на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по утвержденной департаментом ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными, за исключением рапса и сои, и кормовыми сельскохозяйственными культурами.

Получатели субсидий на посев при проведении агротехнологических работ должны использовать семена, показатели сортовых и посевных качеств которых соответствуют требованиям Минсельхоза РФ. Это касается, в том числе, семян овощных и бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Субсидии не положены тем аграриям, которые в предыдущем году попались на нарушении запрета на выжигание сухой травы, стерни и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения.

«С 1 января 2025 года субсидии предоставляются при условии документального подтверждения наличия у получателей субсидии прав пользования земельными участками, на которых осуществляется или планируется осуществлять сельскохозяйственное производство», – говорится в постановлении правительства региона.

ИА «Орелград»