Каждый пятый орловский выпускник претендует на золото

Сегодня праздник медалистов прошёл в Институте культуры.

Участниками «Бала медалистов» стали выпускники школ – отличники, стобалльники, победители федеральных и региональных конкурсов, предметных олимпиад, а также спартакиад.

В рамках мероприятия их поздравили орловские чиновники и депутаты, включая губернатора Андрея Клычкова, а также педагоги и родители. Также для медалистов организовали лазерное шоу и концерт творческих коллективов ОГИК.

В этом году из школ региона выпускаются 2678 одиннадцатиклассников. 514 из них претендуют на золотую медаль «За особые успехи в обучении», ещё 283 – на серебряную, сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.

Таким образом, примерно каждый пятый выпускник 11-х классов может получить «золото».

ИА «Орелград»