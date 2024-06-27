Орловская область поможет переоборудовать автобусы на газ

В порядке оказания господдержки появились новые требования.

Правительство Орловской области издало новый порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива. Напомним, уже несколько лет в Орловской области оказывается такая поддержка, которая носит стимулирующий характер. Из бюджета возмещаются недополученные доходы – субсидии выдают тем, кто предоставляет клиентам скидки на переоборудование машин на газовое топливо.

Главным распорядителем средств областного бюджета по данному направлению является департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Информация о субсидиях размещается на едином портале бюджетной системы РФ. Отбор получателей производится в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Участники отбора должны сами к ней подключаться, поскольку вся процедура будет происходить с использованием документов в электронной форме.

Субсидии предоставляются при соблюдении ряда условий. Одно из них – переоборудованное транспортное средство должно быть выпущено в обращение, зарегистрировано на территории Российской Федерации и иметь год выпуска не ранее чем за 15 лет до текущего финансового года. Важным условием является соблюдение лицами, выполняющими переоборудование, требований к используемому газобаллонному оборудованию, его компонентам, комплектующим и выполняемым работам по переоборудованию.

Кроме того, надо подтвердить факты предоставления автовладельцам скидок на переоборудование, поскольку размер субсидии определяется от размера скидки по установленным правительством региона ставкам. Так, максимальный размер субсидии на переоборудование легковых автомобилей составляет: с максимальной разрешенной массой до 1800 кг – 24,3 тысячи рублей; от 1801 до 2499 кг – 30,6 тысячи рублей; 2500 кг и выше – 37,8 тысячи рублей. Для легкого грузового транспорта максимум установлен в размере 43,2 тысячи рублей, для автобусов длиной до 8 метров – 56,7 тысячи рублей, свыше 8 метров – 99,9 тысячи рублей.

Предел для грузовых автомобилей, кроме легкого грузового транспорта и магистрального тягача (перевод в газовый и битопливный, в том числе газодизельный цикл), составляет 102,6 тысячи рублей, а при переводе в газовый цикл (ремоторизация с установкой двигателя, предназначенного для работы на природном газе) – 180 тысяч рублей. Магистральный тягач областные власти оценили в 132,3 тысячи рублей. Масса транспортного средства определяется согласно свидетельству о его регистрации.

ИА «Орелград»