Орловский бизнес поставил на учет 17 тысяч касс

Только в этом году количество контрольно-кассовой техники приросло на 1,3 тысячи единиц.

В Орловской области по состоянию на 1 июня 2024 года было зарегистрировано около 17 тысяч единиц контрольно-кассовой техники (ККТ). Об этом сообщает региональное Управление ФНС России. Только в этом году регистрацию прошло около 1,3 тысячи едини ККТ, причем 95 процентов из них были поставлены на учет в электронном виде. Бизнес активно пользуется интерактивным ведомственным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика», который позволяет регистрировать онлайн-кассы в дистанционном режиме.

«ККТ применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов в целях обеспечения интересов граждан и организаций, защиты прав потребителей, обеспечения полноты учета выручки для корректного налогообложения и обеспечения установленного порядка оборота товаров», – напоминает УФНС России по Орловской области.

Кассы необходимы для вывода денежного оборота из тени. Напомним, что сейчас их активно внедряют на рынках, ярмарках и предприятиях общественного питания. Для этого налоговая служба запустила несколько специализированных отраслевых проектов. Недавно подобный проект начал работать в сфере перевозок пассажиров, в том числе легковым такси. Использование касс позволяет обелить денежные потоки, следствие чего становится поступление в бюджет дополнительных средств.

Кроме того, наличие у продавца ККТ становится дополнительной гарантией защиты для покупателя. Напомним, что покупатель не обязан требовать чек, но продавец обязан выдать ему распечатанный чек в любом случае. В спорных ситуациях только кассовый чек поможет защитить права потребителя. Сообщить о невыдаче чека можно через электронный сервис «Обратиться в ФНС» или с помощью мобильного приложения ФНС России «Проверка чека».

«Разработанный комплекс мероприятий в рамках отраслевых проектов направлен на выявление причин, способствующих сокрытию выручки при оказании услуг общественного питания и пассажирских перевозок, выработку механизмов и предложений, направленных на вывод предприятий из теневого сектора, а также проведение контрольных мероприятий в отношении недобросовестных участников рынка, – заключают в УФНС. – В конечном итоге реализация проектов будет способствовать созданию благоприятной конкурентной среды ведения бизнеса для добросовестных налогоплательщиков».

ИА «Орелград»