В Орле обсудили административное и силовое давление на бизнес

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Административное и силовое давление на бизнес обсудили участники круглого стола, прошедшего на базе Центра «Мой Бизнес». Оно было организованно аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей совместно с орловским бизнес-омбудсменом Евгением Лыкиным. Последний рассказал об основных проблемах уголовно-процессуального давления на бизнес на современном этапе.

«В ходе открытой дискуссии эксперты обменялись мнениям о результатах проводимой реформы контрольно-надзорной деятельности, обсудили новые риски и перспективы ведения бизнеса в существующих реалиях, – сообщили в аппарате регионального бизнес-омбудсмена. – Участие в обсуждении приняли более 30 экспертов федерального и регионального уровней: руководители общественных организаций региона, адвокаты, члены общественного и экспертного советов при уполномоченном, представители научного и делового сообщества».

Что касается аспектов, затрудняющих работу бизнеса, то многие из них носят системный характер. Например, ранее Евгений Лыкин в качестве одной из острых проблем отмечал широкое распространение практики многомиллионных доначислений по результатам вменения «схем дробления бизнеса». Следствием такой практики является возбуждение уголовных дел против предпринимателей.

Актуальной остается проблема несвоевременной оплаты заказчиками работ и услуг по исполненным муниципальным контрактам. В 2023 году в Орловской области органы местного самоуправления не смогли самостоятельно ее решить. Причина кроется в том, что задолженность перед поставщиками возникает из-за недостаточного бюджетного финансирования. Предпринимателям приходится обращаться в суды, а также за помощью к бизнес-омбудсмену и прокуратуру.

Еще одной проблемой в сфере государственных и муниципальных закупок является «подход при их осуществлении, согласно которому низкая цена лучше качества исполнения контракта». В большинстве случаев выбор исполнителя по контракту с более низкой ценой на законодательном уровне признается конкурентным. Но последствиями этого могут быть разного рода сговоры. Кроме того, нередко низкая цена обеспечивается за счет ухода от налогов, в частности, имеют место случаи теневой занятости. Для решения проблемы необходим пересмотр основных принципов осуществления госзакупок.

На высоком уровне остается и количество возбуждаемых уголовных дел против предпринимателей. Здесь речь идет не только о налоговых преступлениях, часто дела возбуждаются по статье 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Грань очень тонкая. Евгений Лыкин неоднократно указывал на то, что нередко предпринимаются попытки перевода гражданско-правовых споров в уголовно-правовую сферу с целью оказания давления на конкурента или контрагента.

ИА «Орелград»