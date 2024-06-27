На Орловщине дистанционно перевыпустили 2,5 тысячи подписей

Такую услугу предпринимателям и организациям оказывают налоговики.

В Орловской области за пять месяцев текущего года через электронные сервисы ФНС России перевыпущено почти 2,5 тысячи квалифицированных электронных подписей (КЭП). Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной налоговой службы. В ведомстве подсчитали, что из указанного количества более 1,2 тысячи квалифицированных электронных подписей перевыпустили индивидуальные предприниматели, свыше 1,1 тысячи КЭП – юридические лица. С учетом вновь выданных подписей всего в текущем году операторами Удостоверяющего центра было выпущено более 4,7 КЭП.

«В настоящее время орловцы активно пользуются возможностью дистанционного перевыпуска квалифицированного сертификата УЦ ФНС России, – отмечают в региональном Управлении ФНС. – Этот функционал доступен пользователю при авторизации в сервисах «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» с использованием действующей электронной подписи, ранее полученной в УЦ ФНС России».

Подать заявление на перевыпуск КЭП с использованием личного кабинета довольно просто, но надо соответствовать ряду требований. Прежде всего, необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя сервисом. Кроме того, потребуется компьютер или ноутбук с установленным программным обеспечением СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R2 (сборка 12000 или выше) и, естественно, доступ к Интернету.

«УФНС России по Орловской области обращает внимание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, что при личном обращении в налоговый орган услуга по выдаче сертификата электронной подписи осуществляется в экстерриториальном порядке – получить КЭП можно в любом удостоверяющем центре ФНС России независимо от места постановки на учет», – добавили в ведомстве.

В Орловской области точки выдачи КЭП открыты в обособленных подразделениях региональной налоговой службы в Орле (Московское шоссе, 119) и Ливнах (улица Cелищева, 2 б). Полный перечень пунктов выдачи КЭП и инструкцию по их перевыпуску или получению можно найти на сайте Федеральной налоговой службы.

«Кроме того, в настоящее время запущен в опытно-промышленную эксплуатацию сервис получения квалифицированных сертификатов УЦ ФНС России с помощью биометрии ЕБС, – рассказали в областной налоговой службе. – Для выпуска сертификата с помощью указанного сервиса требуется подтвержденная биометрия, выпущенная лично в центре обслуживания».

ИА «Орелград»