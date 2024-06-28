На Орловщине на “Авито” выставили промкомплекс

28.6.2024 | 7:30 Важное, Новости, Экономика

Объект стоит почти полмиллиарда рублей.

Фото: www.avito.ru

Производственно-складской комплекс находится во Мценске. Общая площадь недвижимости составляет 91 тысячу 791 квадратный метр.

Продавцом выступает Инвест-проект “Недвижимость”. Заявленная стоимость комплекса – 450 миллионов рублей.

Объект состоит из семи составляющих. В него входят основное производственное помещение, железнодорожный подъезд, административное здание, проходная, два склада, а также овощехранилище.

Комплекс расположен на земельных участках общей площадью 116 тысяч 945 квадратных метров.

Заявленный адрес объекта – Мценск, улица Автомагистраль, 1/10. Утверждается, что комплeкc раcпoложен в экoнoмичecкoй зоне сo льготными налoговыми условиями (ТОСЭР).

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования