На Орловщине на “Авито” выставили промкомплекс

Объект стоит почти полмиллиарда рублей.

Производственно-складской комплекс находится во Мценске. Общая площадь недвижимости составляет 91 тысячу 791 квадратный метр.

Продавцом выступает Инвест-проект “Недвижимость”. Заявленная стоимость комплекса – 450 миллионов рублей.

Объект состоит из семи составляющих. В него входят основное производственное помещение, железнодорожный подъезд, административное здание, проходная, два склада, а также овощехранилище.

Комплекс расположен на земельных участках общей площадью 116 тысяч 945 квадратных метров.

Заявленный адрес объекта – Мценск, улица Автомагистраль, 1/10. Утверждается, что комплeкc раcпoложен в экoнoмичecкoй зоне сo льготными налoговыми условиями (ТОСЭР).

ИА “Орелград”