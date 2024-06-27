Орловщину посетил командующий Московским военным округом

В его состав входит наш регион.

Поездка носила рабочий характер. Генерал-полковник Сергей Кузовлев встретился с губернатором Андреем Клычковым. Также во встрече участвовал военком Орловской области Ренат Сибгатуллин.

«Участники совещания обсудили ряд текущих задач, в том числе, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», – рассказали в пресс-службе губернатора и правительства области. Другие подробности не сообщаются.

Московский военный округ создан в феврале этого года. В него вошли все регионы ЦФО, а также сама Москва и Нижегородская область.

Ранее Орловщина относилась к упразднённому Западному военному округу.

ИА «Орелград»