Орловщину посетил командующий Московским военным округом

27.6.2024 | 11:40 Новости, СВО

В его состав входит наш регион.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Поездка носила рабочий характер. Генерал-полковник Сергей Кузовлев встретился с губернатором Андреем Клычковым. Также во встрече участвовал военком Орловской области Ренат Сибгатуллин.

«Участники совещания обсудили ряд текущих задач, в том числе, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», – рассказали в пресс-службе губернатора и правительства области. Другие подробности не сообщаются.

Московский военный округ создан в феврале этого года. В него вошли все регионы ЦФО, а также сама Москва и Нижегородская область.

Ранее Орловщина относилась к упразднённому Западному военному округу.

ИА «Орелград»


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