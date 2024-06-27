Полиция возбудила уголовное дело после избиения девочки

27.6.2024 | 12:01 Новости, Происшествия

На неё напала 24-летняя орловчанка.

Фото: ИА «Орелград»

Такова текущая версия событий. Соответствующее видео появилось в соцсетях и вызвало резонанс в обществе и СМИ.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, по предварительным данным, 24-летняя жительница Мценска нанесла несовершеннолетней множественные удары руками в область лица и туловища.

Девочка получила телесные повреждения. Ранее сообщалось, что причиной ссоры являлась ревность.

Уголовное дело возбуждено по статье «нанесение побоев» (116 УК РФ) отделением полиции по Мценскому району. Ход и результаты расследования поставлены в прокуратуре на контроль.

Также прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

ИА «Орелград»


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