Полиция возбудила уголовное дело после избиения девочки

На неё напала 24-летняя орловчанка.
Такова текущая версия событий. Соответствующее видео появилось в соцсетях и вызвало резонанс в обществе и СМИ.
Как рассказали в прокуратуре Орловской области, по предварительным данным, 24-летняя жительница Мценска нанесла несовершеннолетней множественные удары руками в область лица и туловища.
Девочка получила телесные повреждения. Ранее сообщалось, что причиной ссоры являлась ревность.
Уголовное дело возбуждено по статье «нанесение побоев» (116 УК РФ) отделением полиции по Мценскому району. Ход и результаты расследования поставлены в прокуратуре на контроль.
Также прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
ИА «Орелград»