Под Орлом банк вспомнил о долге через 20 лет

У орловчанки потребовали вернуть деньги.

Орловский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску акционерного общества «Банк Русский Стандарт» к жительнице Орловского муниципального округа. Финансовая организация просила взыскать с женщины задолженность по кредитному договору, для чего суду пришлось изучать события 20-летней давности. Дело в том, что кредитный договор был заключен сторонами еще в марте 2004 года.

Банк в своем иске уверял, что заемщица своих финансовых обязательств по данному договору не выполнила. По подсчетам истца, женщина не вносила вовремя положенные платежи и в результате задолжала ему 55 171 рублей. Попытку вернуть долг банк предпринял в 2006 году, ровно спустя два года после оформления кредита. В марте 2006-го банк выставил своей клиентке заключительный счет-выписку. В нем содержалось требование погасить задолженность не позднее апреля 2006 года.

В суде было заявлено, что требование 18-летней давности женщина так и не выполнила, то есть не погасила задолженность перед банком. Но суд заинтересовало то, почему банк на протяжении многих лет не предпринимал действий по возврату задолженности. Об этом, видимо, задумалась и сама женщина, поскольку она просила суд отказать в удовлетворении иска, сославшись на пропуск срока исковой давности.

Как сообщили в пресс-службе Орловского районного суда, судья пришел к выводу о том, что исковые требования банка не подлежат удовлетворению. Истец не представил доказательств, подтверждающих уважительность причин пропуска срока исковой давности для взыскания задолженности по договору кредита. По мнению суда, не было представлено и доказательств «наличия обстоятельств, свидетельствующих о перерыве, приостановлении течения срока исковой давности, при том, что бремя доказывания таковых обстоятельств возлагается на истца».

Впрочем, решение суда еще не вступило в законную силу, банк вправе побороться в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»