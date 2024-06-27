В Свердловском районе откроют памятник участникам локальных войн

Его откроют в День освобождения муниципального образования.

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Новость сообщил глава района Виктор Рожков. Памятник разместят в Змиёвке в местном сквере имени Жадова, где завершается благоустройство.

Памятник будет напоминать об участниках локальных войн и военных конфликтов. Известно, что его изготовил архитектор, родившийся в Малоархангельске, но сейчас проживающий в Москве.

«Вылитые из бронзы три журавля, которые улетают в небо», – описал монумент глава района. Также в ближайшем будущем в сквере поставят по отдельному обелиску каждому воину из Свердловского района, погибшему в таких столкновениях, включая не вернувшихся с СВО.

День Свердловского района отмечается 28 июля.

ИА «Орелград»