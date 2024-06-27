В продуктах из квартиры погибшей орловчанки не нашли токсичных веществ

27.6.2024 | 12:20 Важное, Новости, Происшествия

Причина смерти молодой беременной девушки остаётся неизвестной.

Фото: ИА «Орелград»

Напомним, что о ЧП стало известно накануне. 22-летняя жительница Ливен, ждавшая ребёнка, скончалась. Её супруга госпитализировали в Областную клиническую больницу.

Изначально СМИ сообщили, что возможной причиной стало отравление продуктами, купленными то ли рядом с сетевым магазином, то ли прямо в нём. Однако пока известно, что токсичных веществ в недопустимых концентрациях не нашли в биоматериале ни у девушки, ни у мужчины.

В Управлении Роспотребнадзора рассказали, что сотрудники ведомства взяли на анализ пробы кукурузы, арбуза и черешни, которые находились в квартире погибшей. Также были взяты пробы арбуза из торговой сети. Однако содержание нитратов и пестицидов в них не превысило нормативные значения.

Окончательный диагноз должны поставить врачи-токсикологи, которым доверили больных. Первоначальный диагноз пары звучит как «токсическое действие других и неуточненных веществ».

ИА «Орелград»


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