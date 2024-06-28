Экс-главу Управления коммунальным хозяйством приговорили к принудработам

Суд вынес приговор экс-главе УКС Орла Дмитрию Кузнецову.

Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Дело рассматривалось в Советском районном суде. Кузнецова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Орловца приговорили к двум годам исправительных работ. Также на этот же срок ему запретили занимать руководящие должности в госорганизациях.

Как установил суд, в 2022 году Кузнецов, не имея на то законных оснований, приказал не выплачивать положенное вознаграждение подрядчику. Компания «Мир строительной техники» занималась ремонтом дворов в Северном и Железнодорожном районах. В итоге она потеряла около 7,8 миллиона рублей, а также не смогла участвовать в дальнейших госзакупках.

ИА «Орелград»