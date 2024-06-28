Горсовет поправил бюджет Орла

28.6.2024 | 12:45 Новости, Транспорт

ТТП получит финансовую помощь.

Фото: Администрация Орла

Вопрос о внесении поправок в текущий финансовый план рассмотрели на сегодняшней сессии городского совета.

Депутаты одобрили решение о выделении муниципальному «Трамвайно-троллейбусному предприятию» 100 миллионов рублей. Средства направят на погашение кредиторской задолженности. Это позволит предприятию избежать штрафов и пеней за несвоевременные расчёты за электричество, а также по налоговым платежам.

Кроме того, городской бюджет получит ещё 20 дополнительных миллионов рублей. Эти деньги используют, чтобы разблокировать счета образовательных учреждений и подготовить их к новому учебному году. Также они пойдут на программу по обеспечению жильём молодых семей и другие цели.

Ранее стало известно, что сегодня облсовет принял закон об экс-госслужащих – иноагентах.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования