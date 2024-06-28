Горсовет поправил бюджет Орла

ТТП получит финансовую помощь.

Вопрос о внесении поправок в текущий финансовый план рассмотрели на сегодняшней сессии городского совета.

Депутаты одобрили решение о выделении муниципальному «Трамвайно-троллейбусному предприятию» 100 миллионов рублей. Средства направят на погашение кредиторской задолженности. Это позволит предприятию избежать штрафов и пеней за несвоевременные расчёты за электричество, а также по налоговым платежам.

Кроме того, городской бюджет получит ещё 20 дополнительных миллионов рублей. Эти деньги используют, чтобы разблокировать счета образовательных учреждений и подготовить их к новому учебному году. Также они пойдут на программу по обеспечению жильём молодых семей и другие цели.

Ранее стало известно, что сегодня облсовет принял закон об экс-госслужащих – иноагентах.

ИА «Орелград»