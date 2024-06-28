Горсовет Орла единогласно ополчился против иноагентов

Теперь депутатов смогут лишать полномочий за соответствующий статус.

Соответствующий законопроект приняли единогласно на сегодняшней сессии. Пока – в первом чтении. Соответствующие изменения планируется внести в городской устав.

Впрочем, пока что поправка носит скорее символический характер. Депутатов со статусом иноагента в горсовете нет.

«Мы можем отстаивать интересы нашего города с разных политических позиций, но Орёл у всех нас один и страна – Россия – одна», – пояснил свою позицию председатель горсовета Василий Новиков. Об этом сообщили в пресс-службе собрания.

Также сегодня облсовет принял поправки в региональное законодательство, которые позволяют лишать экс-госслужащих с таким статусом положенной им дополнительной пенсионной выплаты.

ИА «Орелград»