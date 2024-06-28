Орловцев заподозрили в махинациях с налоговыми вычетами

28.6.2024 | 16:17 Закон и порядок, Новости

Они предоставили в ФНС подложные документы.

Фото: ИА “Орелград”

Теперь их уголовное дело рассмотрит суд. Двое жителей Орловской области обвиняются в мошенничестве и покушении на мошенничество, сообщает прокуратура.

По версии следствия, обвиняемые неправомерно получали социальный налоговый вычет. Сообщники предоставляли в налоговый орган подложные документы, содержащие недостоверные сведения. Они касались их мифических расходов на дорогостоящее лечение.

В итоге за период с сентября 2022-го по февраль 2023-го они похитили из бюджета около 444 тысяч рублей. Также в июне минувшего года налоговая служба пресекла попытку незаконного получения ещё 244 тысяч рублей.

Дело направлено в Железнодорожный районный суд города Орла.

ИА «Орелград»


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