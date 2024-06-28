Мэрию обязали досрочно отремонтировать обветшавшую кровлю

28.6.2024 | 8:40 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Решение по административному делу вынес Советский районный суд.

Советский районный суд. Фото: ИА «Орелград»

Советский районный суд города Орла рассмотрел дело по административным исковым требованиям прокурора Советского района в интересах неопределенного круга лиц. Ответчиком выступила администрация города Орла. Прокурор просил о понуждении мэрии к совершению определенных действий. В обоснование административного иска было указано, что ранее прокуратура провела проверку по вопросу ненадлежащего содержания общедомового имущества многоквартирного дома №52 по улице Приборостроительной.

Он включен в областную адресную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» на 2027-2029 годы. Но в ходе прокурорской проверки было установлено, что кровля этого дома уже сейчас имеет значительный износ. К тому же ранее департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области было выдано заключение о переносе срока капитального ремонта кровли на более ранний срок.

Но без решения мэрии сделать этого нельзя. Поэтому прокурор просил суд обязать администрацию города Орла в срок с 1 марта 2025 года по 1 апреля 2025 года направить в областной департамент документы, необходимые для рассмотрения вопроса о досрочном проведении ремонта кровли. В судебном заседании представитель ответчика не возражал против удовлетворения исковых требований. Не представила возражений и управляющая компания. Иск был удовлетворен в полном объеме. Правда, досрочный ремонт кровли будет проведен только в 2026 году – такой срок указан в решении суда.

ИА «Орелград»


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