Суданскую траву проверили в орловской лаборатории

В Орле провели почти 1500 исследований растений на содержание ГМО.

Специалисты отдела карантина растений и качества семян Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели с начала 2024 года 1464 исследований на наличие генетически модифицированных организмов (ГМО). Как уточнили в пресс-службе учреждения, исследовались как сами растения, так и их семена. В целом за указанный период времени в лаборатории был проведен анализ 488 проб семян, в том числе зерновых культур – пшеницы, ячменя, овса и ржи.

«Кроме часто встречающихся кормовых трав, исследовались репродукционные семена кормовых трав, экзотических для региона, – сообщает Орловский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Это суданская трава сортов «ЯНИКА» и «Кинельская 100», а также семена сорго-суданкового гебрида «Навигатор». Специалисты лаборатории исследовали на ГМО и посадочный материал – картофель семенной и саженцы винограда».

В учреждении добавили, что семена кормовых трав исследовались широко по видовому составу: овсяница луговая, овсяница красная, овсяница тростниковая, райграс пастбищный, райграс однолетний, фестулолиум, мятлик луговой, тимофеевка луговая, клевер луговой, люцерна изменчивая, клевер ползучий. Исследовались также семена бобовых, в том числе посевного гороха, и масличных культур, в том числе семена сои, масличного льна подсолнечника. По результатам испытаний наличие ГМО не было выявлено, что говорит о благополучии семян в регионе по данному показателю.

Тем временем Территориальное управление Россельхознадзора обратилось к аграриям Орловской области и уведомило их о том, что в 2024 году государственный мониторинг осуществляется в отношении мягкой и твердой пшеницы. Он проводится для «предоставления аграриям достоверных данных о потребительских свойствах зерна в месте его выращивания и обеспечения органов государственной власти информацией о потребительских свойствах зерна».

Процесс мониторинга включает в себя несколько этапов, в том числе лабораторные исследования отобранных проб зерна. Отбор проб, исследование и внесение результатов в государственную ифнормационную систему ФГИС «Зерно» проводятся бесплатно. На территории Орловской области государственный мониторинг осуществляют Орловский и Курский филиалы ФГБУ «ВНИИЗЖ».

ИА «Орелград»