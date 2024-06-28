Ремонт квартиры напротив «Торговых рядов» одобрили эксперты

Эксперты выдали положительное заключение на проведение работ.

Трио независимых экспертов изучило проект работ по ремонту и приспособлению для современного использованию объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», середина XX в.». Он расположен в Орле на улице Гостиной, 3. Впрочем, проект предусматривает ремонт не всего здания, а только одной квартиры. Но из-за статуса объекта без государственной историко-культурной экспертизы не обошлось.

По мнению экспертов, представленная на анализ документация соответствует требованиям законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия. Они считают, что запланированные работы не окажут отрицательного воздействия на несущие стены и фундаменты здания и не приведут к утрате сохранившихся исторических элементов, деталей и конструкций.

Дом на Гостиной был принят на государственную охрану постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 27 февраля 2001 года. Он зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов РФ. Предмет охраны был утвержден приказом областного управления культуры и архивного дела в 2012 году. Основными декоративными элементами трехэтажного здания являются полуколонны. Со стороны главного фасада устроены две арки, ведущие во двор. Декоративное оформление боковых фасадов представлено в виде пилястр и арочных окон второго этажа.

На первом этаже располагаются торговые помещения большой площади. На втором и третьем этажах – планировка квартирного типа, всего насчитывается 48 жилых квартир. Гостиная улица названа так по Гостиному двору, который находился здесь с XVI века. Эта небольшая улица, но она расположена в историческом центре города и имеет очень богатую и насыщенную историю. Это изначально был один из центров торговли, а какое-то время здесь даже располагался административный центр.

«Каменный трехэтажный дом является частью ансамбля, который создавался десятилетиями, – говорится в акте историко-культурной экспертизы. – Он расположен напротив «Торговых рядов» и похож на него своими архитектурными формами, но на самом деле это объединенные под одним фасадом целый ряд зданий, перестроенных после войны».

На Гостиной площади и Гостиной улице были построены первые каменные дома – здания народного училища, магистрата, торговых рядов, дома купцов и почетных граждан. По левой стороне улицы Гостиной (от Черкасской до Воскресенской) размещалось 5-6 каменных домов в два этажа. Они «представляли разнообразное смешение и не были единым комплексом». Угловую часть здания занимал магазин почетной гражданки Плотниковой-Мачуриной.

Другие дома принадлежали купцам Озерову, Рождественскому, Рочегову, Рылову, Истомину, Клягину. Авторами зданий были талантливые архитекторы Орехов, Ачинсов, академик Тибо-Бриниоль, Тодоров. Тибо-Бриниоль почти полвека занимал должность городового архитектора. Дом Плотниковой-Мачуриной был построен по его проекту. Проекты других авторов он визировал и согласовывал.

«Известно, что здесь находились торговые помещения и лучшие гостиницы, – сообщают эксперты. – В частности, гостиница «Коммуналь». Здесь в ХIX веке кипела жизнь: горожане делали покупки и гуляли. После революции дома были национализированы. Здесь на первых этажах располагались магазины, на вторых этажах – жилые помещения. В годы Гражданской войны, весной и летом 1918 года, здесь находился штаб Первого Орловского Советского полка, который выступил на защиту молодой Советской республики».

ИА «Орелград»