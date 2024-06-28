В Орловской области впервые пройдет Неделя правовой помощи

Регион присоединится к всероссийской акции по защите интересов семьи.

В Орловской области в период с 8 по 14 июля 2024 года впервые будет проведена Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Минюста РФ. В ведомстве пояснили, что акция носит всероссийский характер. Мероприятия будут проходить во всех регионах страны в одно и то же время. Они приурочены к проведению в России Года семьи и Дню семьи, любви и верности, то есть празднику, учрежденному в память святых Петра и Февронии Муромских – традиционных покровителей брака в православии.

«В ходе проведения Недели правовой помощи для семей будут организованы пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам защиты семейных ценностей, соблюдения прав и интересов молодой семьи, прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений, – сообщили в Управлении Минюста РФ по Орловской области. – Кроме того, будут проведены мероприятия по правовому информированию и правовому консультированию детей и их родителей в школах, детских домах, детских пенитенциарных учреждениях».

В частности, Центральная детская модельная библиотека имени Крылова проведет правовую квест-игру «Занимательное правоведение». Она будет организована для детей школьного возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на обслуживании в Комплексном центре социального обслуживания населения Орловского муниципального округа. А комплексный центр социального обслуживания населения Советского района города Орла проведет круглый стол «Правовое воспитание в семье». Цель мероприятия: «создание условий для формирования у детей правовой компетентности, содействие процессу формирования чувства собственного достоинства своего мнения и навыков его проявления».

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с приглашением сотрудника ОМВД пройдет в Малоархангельском районе. Цель: повысить мотивацию детей к соблюдению своих прав и обязанностей. «Мероприятие проводится на основе подбора ситуаций нарушения прав героев литературных произведений», – сообщают организаторы. В Верховье состоится круглый стол «Правовая помощь для ВАС», который призван познакомить участников с системой прав, закрепленных в Конвенции о правах ребенка, и научить применять их в жизни.

Мероприятия в рамках недели правовой помощи будут проходить «при участии всех субъектов государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи». Прием граждан по вопросам оказания бесплатной юридической помощи будут проводить сотрудники Управления Минюста, представители регионального отделения Ассоциации юристов России и Орловской областной нотариальной палаты.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»