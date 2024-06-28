Орловцев позвали покататься на лошадях в усадьбе Тургенева

Прокатиться гости Тургеневского праздника смогут и на лодках.

Всероссийский Тургеневский праздник пройдет в субботу, 29 июня, в Спасском-Лутовинове, родовой усадьбе знаменитого писателя Ивана Тургенева. Напомним, мероприятие проводится ежегодно, собирает много гостей. Программа текущего года уже известна. По традиции она будет очень насыщенной, а гостей ждут встречи с известными исполнителями.

«Праздничный день начнется с экскурсий по Дому-музею, Флигелю изгнанника и усадебному парку, – сообщили в Государственном мемориальном и природном музее-заповеднике И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». – С 10 утра будет работать ярмарка мастеров, которая разместится вдоль аллеи у Богадельни. Все желающие также смогут провести время, играя в подвижные усадебные игры: бадминтон, крокет, серсо и шахматы».

Основная программа стартует в 13 часов. Для гостей будут работать тематические площадки «Усадебное варенье» и «Дворянский пикник», а также арт-площадка «Игра в портреты». Можно будет покататься на лошадях и лодках, обещают организаторы. Кроме того, для детей и взрослых будут организованы различные интересные и познавательные квесты и мастер-классы. Венцом программы станет концерт, который начнется в 15 часов на летней сцене на Большой поляне. Его даст Московский молодежный камерный оркестр, художественным руководителем, главным дирижером и солистом которого является заслуженный деятель искусств РФ, профессор Валерий Ворона.

«Специальный гость Тургеневского праздника — лауреат международных конкурсов, солист Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова, приглашенный солист Большого театра, тенор Алексей Татаринцев», – отметили в музее. – По окончании концерта гостей праздника ждет Большой усадебный бал на Центральной поляне. Распорядителями бала выступят участники клубов исторического танца».

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ИА «Орелград»