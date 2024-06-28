В Орле в детскую поликлинику поступил электроэнцефалограф

Новая техника куплена по нацпроекту «Здравоохранение».

Её приобрели для детской поликлиники №1. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

В основном, аппарат будут применять для диагностики эпилептических изменений. Также электроэнцефалограмма позволяет увидеть признаки различных нарушений работы головного мозга и оценить их характер.

В комплекте к электроэнцефалографу идут видеокамера и ноутбук. Это даёт специалистам возможность зафиксировать приступы эпилептической активности и проанализировать их в дальнейшем, а также использовать систему на выездах.

Показаниями к проведению исследования могут стать задержка речевого развития ребёнка, пароксизмы, черепно-мозговые травмы, головные боли, головокружение, расстройства сна, а также ДЦП. В год в детской поликлинике №1 делают около 600 электроэнцефалограмм.

Ранее стало известно, что облсовет одобрил дополнительную льготу для орловских медиков.

ИА «Орелград»