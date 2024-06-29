ДЮСШ под Орлом оставили без воланов и трусов

Решение по административному делу вынес Малоархангельский районный суд.

Малоархангельский районный суд Орловской области рассмотрел административное дело по исковому заявлению прокурора Малоархангельского района, выступившего в интересах неопределенного круга лиц. Иск был подан к администрации Малоархангельского района и Малоархангельской районной детско-юношеской спортивной школе. Прокурор просил признать незаконным бездействие чиновников. Из иска следовало, что ранее прокуратурой района была проведена проверка соблюдения законодательства об образовании, физической культуре и спорте.

В ее рамках были выявлены нарушения не только Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ», но и ведомственных приказов Минспорта России, а также федерального стандарта спортивной подготовки по нескольким видам спорта, включая бадминтон и легкую атлетику. Прокурорские работники пришли к выводу, что Малоархангельская ДЮСШ не в полном объеме укомплектована оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки по легкой атлетике и бадминтону.

Было указано, например, что в мужской и женской раздевалках отсутствуют устройства для сушки волос. А материальная база ДЮСШ не соответствует нормативам материально-технического оснащения, необходимого для реализации дополнительных образовательных программ. Это, по мнению прокуратуры, нарушает право несовершеннолетних обучающихся на качественное образование.

По данному факту еще в феврале 2024 года в адрес руководителя ДЮСШ было внесено представление, однако нарушения до настоящего времени не устранены. Правда, школа прислала ответ на представление, в котором отметила, что «в адрес главы администрации направлена заявка на выделение денежных средств». Истец просил суд признать бездействие администрации Малоархангельского района, выразившееся в неисполнении требований законодательства об образовании, незаконным, и это требование было удовлетворено.

Суд обязал администрацию течение четырех месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить ДЮСШ: четырьмя комплектами барьеров легкоатлетических универсальных (в одном комплекте 10 штук); 10 секундомерами; 20 скамейками гимнастическими; гантелями переменной массы от 3 до 12 кг (10 комплектов); двумя досками информационными; сигнальным колоколом; 20 конусами высотой 30 см; электромегафоном. Также для школы за бюджетный счет обязаны закупить: по 10 легкоатлетических трусов и шиповок, 960 перьевых воланов для бадминтона, обмотку для ракеток в количестве 50 штук, три координационных лесенки для бега, пять степ-платформ, 10 утяжелителей для ног, 240 пластиковых воланов для бадминтона и два устройства для сушки волос.

ИА «Орелград»