Нетрезвые водители стали фигурантами 62 уголовных дел

Статистика повторного пьяного вождения остается тревожной.

В Орловской области за пять месяцев текущего года по вине нетрезвых водителей произошло 21 дорожно-транспортное происшествие. Такие данные приведены в ведомственном отчете регионального Управления МВД России. За указанный период времени сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено 555 фактов управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автомашиной в нетрезвом виде было возбуждено 62 уголовных дела.

Многие из них уже дошли до суда и получили наказание. Так, на днях Хотынецкий районный суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Как сообщили в пресс-службе суда, пьяным за рулем мужчина попался в марте 2024 года. При выяснении его личности сотрудники полиции установили, что ранее данный гражданин уже привлекался к ответственности за пьяное вождение по части 4 статьи 12.8 КоАП РФ. Он получил административный штраф и временное лишение водительских прав. Несмотря на это, гражданин вновь сел за руль нетрезвым, причем, как установил суд, сделал это умышленно.

«В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, – сообщила пресс-служба Хотынецкого районного суда. – Дело было рассмотрено с применением особого порядка принятия судебного решения. Суд признал обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, признание своей вины, наличие на иждивении двоих малолетних детей. Ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»