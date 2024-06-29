Орловчанку осудили за демонстрацию запрещенной символики

Административное дело было заведено на жительницу Ливен.

Как сообщает Ливенский районный суд, местная жительница, которая является индивидуальным предпринимателем, была привлечена к административной ответственности за публичную демонстрацию символики социальной сети Instagram, деятельность которой запрещена на территории России. Материалы в суд подала Ливенская межрайонная прокуратура, которая ранее провела проверку.

«Установлено, что в июне 2024 года местная жительница, которая осуществляет предпринимательскую деятельность в магазине в торговом центре «Ермак», публично демонстрировала в своем магазине символику экстремистской организации, – сообщает пресс-служба суда. – Индивидуальная предпринимательница разместила на остеклении входной группы в магазин, а также на баннере и визитках два рекламных QR-кода с изображением логотипа компании MetaPlatformsInc. – социальной сети Instagram, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности».

По мотивам проверки прокуратура завела на хозяйку магазина административное дело по части 1 статья 20.3 КоАП РФ. В судебном заседании женщина признала свою вину в совершении административного правонарушения. Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что ее действия содержат состав административного правонарушения, а представленные доказательства подтверждают ее вину в указанном правонарушении. При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства, женщине назначен административный штраф в размере 1000 рублей. Постановление районного суда может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»