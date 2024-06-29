Мценские библиотеки удивили дополненной реальностью

Администрация Мценска рассказала о работе обновленных библиотек.

Отчет об организации библиотечного обслуживания населения, комплектовании и обеспечении сохранности библиотечных фондов библиотек был представлен в Мценский горсовет народных депутатов. Из него следует, что в состав бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Мценска» входят четыре библиотеки. Две из них были модернизированы по модельному стандарту в рамках национального проекта «Культура»: центральная городская библиотека имени И.А. Новикова – в 2021 году, детская библиотека имени И. В. Александрова – в 2020 году.

«На выставках экспонируются энциклопедии формата 4D с дополненной реальностью, – следует из отчета. – В помещениях модельных библиотек с помощью системы кондиционирования воздуха соблюдается оптимальный температурный режим. Гигиеническая обработка книг выполняется специальным пылесосом. Для предупреждения хищений и порчи документов библиотеки применяется система видеонаблюдения».

Городские библиотеки оснащены 26 компьютерами с оргтехникой. Они подключены к Интернету на основе широкополосной связи, используется технология Wi-Fi. В библиотеках установлены компьютеризованные посадочные места для пользователей с возможностью выхода в Интернет. Модельные библиотеки также оснащены интерактивной песочницей, 3D-вентилятором, сенсорной панелью, экраном с проектором, VR-шлемом, планшетами, интерактивным киоском, роботом, телевизорами и музыкальным оборудованием.

«В 2024 году из местного бюджета на комплектование фонда выделено 118 000 рублей, – говорится в отчете. – Эффективное использование современных форматов, цифровых решений, информационно-коммуникативных технологий, социальных инноваций позволило адаптировать услуги городских библиотек к потребностям современного общества. Основные события в библиотеках ЦБС города Мценска ориентированы на общественно значимые мероприятия, государственные праздники, литературные и исторические даты».

ИА «Орелград»