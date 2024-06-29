Под Орлом пьяный гость угнал машину своего приятеля

Обстоятельства совершенного преступления внимательно изучил суд.

Вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенное Дмитровским районным судом Орловской области. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение чужим автомобилем без цели хищения). Из материалов дела следует, что преступление было совершено в новогоднюю ночь.

31 декабря 2023 года подсудимый около 14 часов пришел в гости к своему знакомому. Совместно они тут же начали встречать Новый год. К вечеру гость так «набрался», что решил угнать автомобиль марки «Рено Логан», принадлежавший гостеприимному приятелю. Подсудимый тайком взял с комода ключи от автомобиля и вышел во двор. Там он уселся в чужой автомобиль, завел двигатель и пару часов катался по улицам Дмитровска.

Подозрительный автомобиль был остановлен для проверки незадолго до полуночи инспектором Госавтоинспекции. А в половине первого ночи 1 января 2024 года водитель официально был отстранен от управления автомобилем. Он стал как минимум одним из первых пьяных водителей, задержанных в 2024 году. В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением и признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Он заявил, что раскаялся в содеянном, и попросил о применении особого порядка судопроизводства. Суд сделал запрос в Дмитровскую ЦРБ, откуда поступил ответ о том, что подсудимый на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. Судимостей ранее он не имел, но привлекался к административной ответственности. С учетом всех обстоятельства дела суд приговорил мужчину к выплате штрафа в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»