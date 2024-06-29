Межмуниципальным перевозчикам дали право на дубликат

В случае утери можно будет заменить свидетельство или карту маршрута.

Правительство региона утвердило «Порядок предоставления дубликата свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в границах Орловской области и дубликата карты межмуниципального маршрута». Документ принят в соответствии с Законом «Об отдельных правоотношениях в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Орловской области». Стоит отметить, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Порядок определяет процедуру выдачи департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области дубликатов указанных выше свидетельств и карт. Они предоставляются ряду категорий перевозчиков – юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества. Выдача дубликата возможно только в строго установленных случаях.

Например, основанием может послужить то, то свидетельство или карта маршрута пришли в негодность либо были утрачены. Перевозчик должен сам подать в департамент заявление, составленное в произвольной форме. Оно должно быть зарегистрировано уполномоченным органом в день поступления. Заявление должно включать в себя ряд обязательных сведений, в том числе: идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер и наименование межмуниципального маршрута регулярных перевозок в границах Орловской области, серию и номер ранее выданных свидетельства или карты маршрута, причины их утраты и др.

Основаниями для отказа в предоставлении дубликата являются: указание в заявлении неполных либо недостоверных сведений; окончание срока действия свидетельства или карты маршрута. Если оснований для отказа нет, департамент должен в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления оформить необходимый дубликат. Добавим, что дубликаты выдаются перевозчику на срок действия ранее выданных свидетельств и карт маршрута.

ИА «Орелград»