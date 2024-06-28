Незавершённое благоустройство «Дворянки» выставили на конкурс достижений

За него проголосовали 252 человека.

Администрация Орла предложила жителям региона поддержать нашу область в конкурсе проектов, который проводит сайт достижения.рф.

В описании портала говорится, что его цель «рассказать о том, чего уже достигла наша страна в XXI веке, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины».

Орловщина представлена на конкурсе, который проводит портал, тремя инициативами. Это «ЗуброПарк», «Музей ратной славы Орловского края» и благоустройство сквера «Дворянское гнездо». На данный момент за них проголосовали, соответственно, 5559, 1538 и 252 пользователя.

Парк и музей только планируются к созданию. Чего нельзя сказать о «Дворянском гнезде» – его благоустройство должно было финишировать ещё 1 сентября минувшего года, но не завершено до сих пор. В связи с этим в декабре 2023-го замдиректора подрядной организации оштрафовали на 2,9 миллиона рублей.

На данный момент сквер планируют сдать 10 июля.

ИА «Орелград»