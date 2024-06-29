У жителя Орловской области конфисковали мотоцикл

Мужчина еще имеет возможность вернуть свой «байк» по суду.

Колпнянский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Его обвиняли в повторном управлении мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, иными словами, действия подсудимого были квалифицированы по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Как следует из материалов дела, подсудимый ранее был наказан за пьяное вождение в административном порядке – ему назначили административный штраф с лишением права управления транспортными средствами.

Несмотря на это, недавно он вновь был остановлен на дороге: мужчина управлял мотоциклом, имея визуальные признаки опьянения. Как рассказали в пресс-службе суда, подсудимый был отстранен сотрудником Госавтоинспекции от управления транспортным средством, после чего ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Однако мотоциклист от этого категорически отказался. С точки зрения закона он не выполнил требование уполномоченного должностного лица.

В подобных случаях водитель автоматически признается пьяным за рулем, о чем составляется соответствующий протокол. Поскольку правонарушение было повторным, на мотоциклиста завели уголовное дело. В судебном заседании он полностью признал вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. По его просьбе дело слушалось в особом порядке судебного разбирательства.

«При назначении наказания подсудимому суд учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, – отметили в пресс-службе суда. – По приговору назначено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года».

Мотоцикл, на котором был задержан подсудимый, был конфискован и обращен в собственность государства, так как именно он использовался при совершении преступления. Однако шанс вернуть себе его обратно у подсудимого еще есть. Приговор суда первой инстанции пока не вступил в законную силу. Следовательно, он может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»